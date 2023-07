Mercato Udinese – Marotta dice no a Kamada, l’obiettivo è Samardzic

Il direttore dice di no all'arrivo del calciatore giapponese Kamada. L'obiettivo per il centrocampo è solo uno: Lazar Samardzic. Le ultime

Redazione

I neroazzurri hanno preso la loro decisione e ad oggi è ufficiale che il prossimo centrocampista per la dirigenza sarà Lazar Samardzic. Il team di Via della Liberazione ha appena rispedito al mittente il contratto di Kamada che ha terminato un'ottima stagione in quel di Francoforte. Se Marotta e Ausilio dovranno operare nel mezzo sarà per un solo giocatore: il serbo nato a Berlino. Ad oggi la trattativa non è ancora decollata, ma nelle prossime ore sappiamo benissimo che tutto potrebbe cambiare. Ricordiamo che il team di Milanopossiede ancora un tesoretto intorno ai cinquanta milioni di euro per via della cessione di un calciatore importantissimo come André Onana.

Al momento la richiesta dei bianconeri si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma l'obiettivo del club neroazzurro è quello di abbassarla il più possibile inserendo delle contropartite a dir poco vantaggiose. Il primo indiziato come diciamo da diversi giorni è Giovanni Fabbian. Un calciatore che per caratteristiche ricorda anche vagamente Samardzic e soprattutto un profilo giovane che piace alla società del Friuli Venezia Giulia. L'accordo manca soltanto su un piccolo, ma non trascurabile dettaglio: la recompra. L'Udinese non vorrebbe inserirla, mentre i neroazzurri la valutano come una parte fondamentale per giungere ad un accordo definitivo.

Gli altri nomi — Ci sono anche altri giocatori, ma al momento le loro piste sono sicuramente più fredde. Il primo è Stefano Sensi che in questo momento è alla ricerca di una nuova sistemazione, ma il suo contratto è decisamente troppo elevato per le casse del club bianconero. Il secondo giocatore, invece, è il giovane Sebastiano Esposito ma in attacco i friulani sono più che a posto dopo l'arrivo di Lorenzo Lucca e di Brenner dal Cincinnati. Vedremo nelle prossime ore come andrà a finire. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Ecco il punto sul match con l'Union <<<