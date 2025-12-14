Udinese-Napoli | Bertola: “Aiuto la squadra come posso…” Le parole

Il difensore dell'Udinese, Nicolò Bertola. ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza post partita con il Napoli
Il centrale dei friulani ha fatto una grande partite come esterno di sinistra contro il Napoli: ecco la conferenza post gara
Oggi nuova posizione esterna per te
"Mi adatto alle richieste del mister, è una posizione che non ho mai provato, ma se il mister pensa che io possa essere d'aiuto, mi adeguo, desidero supportare la squadra in ogni modo possibile".
Dopo i due gol annullati non avete accusato il colpo
"Avevamo il desiderio di conquistare la partita grazie a una forte motivazione da parte del pubblico, si leggeva un grande desiderio di vittoria negli occhi dei miei compagni".
