Parma-Udinese | Bertola: “Sarà una gara complessa…” Le parole

Mister Kosta Runjaic ha scelto il suo centrale. Accanto a Solet e Kabasele ci sarà Nicola Bertola che ha rilasciato delle dichiarazione nel pre gara di Parma-Udinese.
udinese
Parma-Udinese | Bertola: "Sarà una gara complessa…"
Il difensore dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre gara al Tardini in cui ha espresso alcune sensazioni
"Abbiamo subito diverse reti a causa di errori individuali, è fondamentale che lavoriamo su questo aspetto. È importante mantenere la concentrazione per l'intera partita. Sarà una sfida complessa, infatti loro arrivano dopo una vittoria e hanno quindi maggiore entusiasmo rispetto a noi. Tuttavia, ci siamo allenati bene e speriamo di ottenere il risultato positivo".
