mondoudinese udinese news udinese Parma-Udinese | Bertola: “Sarà una gara complessa…” Le parole

udinese

Parma-Udinese | Bertola: “Sarà una gara complessa…” Le parole

Parma-Udinese | Bertola: “Sarà una gara complessa…” Le parole - immagine 1
Il difensore dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre gara al Tardini in cui ha espresso alcune sensazioni
Lorenzo Focolari Redattore 

Mister Kosta Runjaic ha scelto il suo centrale. Accanto a Solet e Kabasele ci sarà Nicola Bertola che ha rilasciato delle dichiarazione nel pre gara di Parma-Udinese.

"Abbiamo subito diverse reti a causa di errori individuali, è fondamentale che lavoriamo su questo aspetto. È importante mantenere la concentrazione per l'intera partita. Sarà una sfida complessa, infatti loro arrivano dopo una vittoria e hanno quindi maggiore entusiasmo rispetto a noi. Tuttavia, ci siamo allenati bene e speriamo di ottenere il risultato positivo".

Non potete perdetevi assolutamente le ultime del mercato friulano:Tre addii a gennaio? Il Milan tenta il colpaccio <<<

Leggi anche
LIVE Parma-Udinese | Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00
Parma-Udinese | Tornano Bertola e Piotrowski: le ufficiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA