Udinese News – Bertola premiato in grande stile al Gran Galà del calcio

Il centrale dell’Udinese ha ricevuto un premio al Gran Galà del calcio: la società e i compagni si congratulano con lui

Nicolò Bertola è stato riconosciuto come il Miglior Giovane della Serie B 2024/25 durante il Gran Galà del Calcio AIC che si è svolto a Milano. Nella passata stagione, il difensore nato nel 2003 ha brillato nel campionato di serie cadetta indossando la maglia dello Spezia. Ciò ha portato l’Udinese a scommettere su di lui in estate, assicurandosi un talento con un grande futuro. Si tratta di uno tra i difensori più promettenti del panorama calcistico italiano.