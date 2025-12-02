Udinese News – Bertola premiato in grande stile al Gran Galà del calcio

Nicolò Bertola è stato riconosciuto come il Miglior Giovane della Serie B 2024/25 durante il Gran Galà del Calcio AIC che si è svolto a Milano. Nella passata stagione, il difensore nato nel 2003 ha brillato nel campionato di serie cadetta indossando la maglia dello Spezia. Ciò ha portato l’Udinese a scommettere su di lui in estate, assicurandosi un talento con un grande futuro. Si tratta di uno tra i difensori più promettenti del panorama calcistico italiano.
Il centrale dell’Udinese ha ricevuto un premio al Gran Galà del calcio: la società e i compagni si congratulano con lui
Si tratta di un premio che riconosce l'evoluzione di Nicolò e che evidenzia la determinazione dell'Udinese Calcio di investire su giovani talenti emergenti, prestando particolare attenzione al campionato italiano.
Il club si sente estremamente orgoglioso di questo riconoscimento e fa i suoi migliori auguri a Nicolò Bertola.
