News Udinese – Bertola: “Rientro? Punto alla partita con il…”

"Personalmente sto bene, ci siamo quasi. L'obiettivo è rientrare nella sfida di campionato contro il Genoa. Preferisco giocare in difesa visto che è quello che ho sempre fatto. Nonostante tutto, faccio ciò che mi chiede il mister. Dalla Serie A alla Serie B ho notato molta differenza, nella massima serie del calcio italiano devi leggere prima la giocata". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il rinnovo di Davis è in arrivo? Il punto <<<