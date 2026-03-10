mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Bertola: “Rientro? Punto alla partita con il…”

Nicolò Bertola continua a lavorare intensamente nel corso della sua prima stagione nella massima serie. I dettagli sul possibile rientro
Il difensore centrale di proprietà dell'Udinese ha fatto il punto su quella che è la sua prima stagione nella massima serie del calcio italiano. Nicolò Bertola non vede l'ora di poter tornare a dire la sua da assoluto protagonista. Non perdiamo un secondo ed ecco le sue dichiarazioni ad Udinese Tonight.

"Personalmente sto bene, ci siamo quasi. L'obiettivo è rientrare nella sfida di campionato contro il Genoa. Preferisco giocare in difesa visto che è quello che ho sempre fatto. Nonostante tutto, faccio ciò che mi chiede il mister. Dalla Serie A alla Serie B ho notato molta differenza, nella massima serie del calcio italiano devi leggere prima la giocata". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il rinnovo di Davis è in arrivo? Il punto <<<

