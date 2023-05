Notizie Udinese – Beto ancora ai box / Le ultime sul suo infortunio

Beto anche ieri ha supportato i suoi compagni, ma non lo ha potuto fare sul campo da gioco. Il calciatore non è ancora al meglio e ad oggi è difficile fare una previsione sul suo possibile rientro in campo. Il famoso colpo della strega lo sta accompagnando da oramai tre settimane. L'attacco è completamente sguarnito e senza il suo apporto si fa veramente fatica a creare importanti occasioni da gol. Il prossimo match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri potrebbe essere di fondamentale importanza, visto che si lavorerà per cercare di riportarlo in tutti i modi sul campo da gioco. Ad oggi non si ha ancora nessuna certezza, ma mister Sottil ha disperato bisogno delle sue reti e delle sue giocate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Fiorentina-Udinese <<<