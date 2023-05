Mercato Udinese – Beto giocherà ancora in Friuli? / Le ultime sul suo futuro

L'Udinese si gode il suo giorno di riposo dopo la grande vittoria di ieri pomeriggio contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Il successo oltre ad essere fondamentale per l'ottavo posto momentaneo è stato fondamentale anche per gli avversari visto che con la sconfitta sono ufficialmente retrocessi nella seconda categoria del calcio italiano. Se i giocatori riposano quest'oggi, non possiamo dire le stesse cose per il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. L'ex Napoli deve valutare le mosse sul mercato in entrata e in uscita in vista del prossimo futuro. Non perdere tutte le ultime su un calciatore che senza ombra di dubbio ha voglia di mettersi in mostra e probabilmente non lo farà con l'Udinese. Ecco il punto sul centravanti bianconero Beto.