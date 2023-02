News Udinese – Beto è in crisi? / I numeri del bomber portoghese

Beto è in crisi? Sono diverse partite che non riesce a segnare e di conseguenza si susseguono le voci, andiamo a vedere i numeri

Redazione

L'attaccante portoghese è effettivamente in crisi? Difficile prevederlo adesso, ma sicuramente le sue ultime prestazioni non fanno proprio ben sperare. Dal match contro il Bologna non riesce più ad andare a segno nonostante le occasioni continuino ad arrivare da tutte le parti. Cosa è successo al centravanti che aveva una media minuti di più di un gol a partita?

Beto oggi ha messo a referto ben sette gol ed un assist in ventidue presenze. Stiamo parlando di numeri che sicuramente sono positivi nel complesso, ma se andiamo a vederli nel dettaglio sappiamo benissimo che non possiamo dire la stessa cosa. Di sette reti, ben sei sono arrivate tutte nelle prime partite di campionato. Infatti dopo il match contro l'Hellas Verona di inizio ottobre Beto aveva già messo a segno ben cinque gol dei sette totali. La situazione non è delle più semplici, perché le prestazioni del portoghese sembrano andare di pari passo con quelle della squadra. Da quando il team non riesce più a trovare la vittoria con continuità, anche Beto ha smesso di segnare ad ogni incontro ed anzi si sta imbattendo in una crisi senza precedenti. Basta analizzare che nelle ultime 14 partite (escluse le amichevoli) ha messo a segno solo due reti.

Le possibili soluzioni — Il rientro di Pereyra e l'arrivo di Thauvin hanno permesso a Beto di rendersi più pericoloso rispetto a quanto fatto con Success in coppia. Se leggiamo i numeri ci rendiamo subito conto che i due attaccanti risultano incompatibili, visto che il loro score assieme è davvero molto scarno. Nei prossimi incontri non possiamo fare altro che aspettarci una rinascita di uno degli attaccanti più chiacchierati dell'ultimo periodo.