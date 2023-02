Udinese – Designato l’arbitro del prossimo incontro / I precedenti

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i precedenti con l'arbitro che è stato designato per la partita

Redazione

Il direttore di gara è stato scelto e di conseguenza è tutto pronto per il prossimo incontro di campionato. L'Udinese se la dovrà vedere contro i neroazzurri di Simone Inzaghi (che al momento si trovano al secondo posto in classifica). Non una partita semplice, anzi, una delle più difficili che possono esserci nel corso di una stagione. La trasferta a San Siro, però, potrebbe dare una vera e proprio svoltata alla stagione bianconera che in questa seconda parte è stata quasi del tutto disastrosa. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere chi dirigerà il match di sabato sera in quel di Milano.

L'arbitro prescelto per questo match è Dionisi della sezione di L'Aqulia. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini e il quarto uomo designato sarà Ayroldi. Al Video Assistence Referee dobbiamo aspettarci Abbattista e come suo assistente ci sarà Fourneau. L'arbitro scelto per l'incontro odierno è ancora ai primi match nella massima categoria del calcio italiano e quello di sabato è un test molto importante per la sua carriera. Adesso non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i precedenti tra i neroazzurri e Dionisi, ma anche tra i bianconeri e l'arbitro di L'Aquila.

Tutti i match precedenti — Come detto in precedenza, Dionisi è ai primi incontri arbitrati in Serie A ed infatti ad oggi non ha mai diretto un match dei neroazzurri di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda l'Udinese, invece, ci sono già due precedenti. Il primo è contro il Sassuolo nel Novembre del 2021, ricordo piacevole visto che la partita è stata vinta per 3 reti a 2. Meno piacevole il secondi incontro, visto che è la cocente sconfitta subita in Coppa Italia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Emergenza sulle fasce in vista: due nuovi diffidati <<<