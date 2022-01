Notizie Udinese – Beto vs Destro / Sfida tra veri bomber

Questo pomeriggio, alle ore 15, l'Udinese scenderà in campo a Marassi nella sfida contro il Genoa. Sfida tra due veri bomber: Beto vs Destro

Finalmente ci siamo. Tra poche ore, l'Udinese scenderà in campo a Marassi per affrontare il Genoa. Si affrontano due squadre che non stanno vivendo un periodo felice. I friulani, tartassati dal covid, sono reduci da tre sconfitte consecutive (2 in campionato ed una in Coppa Italia), mentre i liguri non vincono addirittura da settembre. Nell'ultimo match hanno perso malamente per 6-0 contro la Fiorentina. Al neo tecnico, Alexander Blessin, spetta la dura missione chiamata salvezza. Oggi, però, sarà anche la sfida tra due veri bomber: Beto e Destro.

Beto

Norberto Beto è una delle rivelazioni di questa stagione. Arrivato all'ultimo minuto della sessione estiva dal Portimonense, il portoghese ci ha messo pochissimo ad ambientarsi. Dopo solo un mesetto, è diventato il titolare dell'attacco bianconero. I numeri parlano chiaro: otto reti in diciotto presenze. Oltre al senso del gol, il classe '98 può vantare un'incredibile velocità abbinata alla forza fisica. Infatti, quando parte in contropiede diventa infermabile. Molto abile anche nel gioco aereo. La cosa bella è che ha ampi margini di miglioramento. Non a caso, già diversi top club hanno chiesto informazioni. La volontà di Pozzo è chiara: a gennaio non si muove. Infine, attenzione al fattore Marassi. Il primo gol in Serie A di Beto è stato segnato proprio in questo stadio lo scorso 3 ottobre. Passiamo all'altro bomber.

Destro

Mattia Destro è ormai una certezza del campionato italiano. In questa stagione ha segnato otto gol in quattordici presenze. Ha dovuto saltare qualche gara per via di problemi muscolari, ma se sta bene fisicamente diventa decisivo. La salvezza del grifone passa soprattutto dalle sue reti. L'attaccante lo sa bene e questo pomeriggio vuole sicuramente tornerà ad esultare per un gol che manca dal sei gennaio. In attesa di questo match, torniamo a parlare di mercato. Pierpaolo Marino è scatenato. Ecco il piano <<<