Udinese – Brusca frenata nella trattativa / Marino ha il piano di riserva

L' Udinese , dopo tre ko consecutivi, non può permettersi ulteriori passi falsi. La partita di sabato contro il Genoa sarà fondamentale. Il team friuano è pronto per la battaglia.

Nel frattempo, la società bianconera studia le prossime mosse di mercato. Non solo Filip Benkovic e Pablo Marì. La dirigenza ha in mente altri colpi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Gabriele Cioffi.