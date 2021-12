Udinese – Beto: ”Dovevamo vincere. Ecco cosa è cambiato con Cioffi”

L'Udinese pareggia 1-1 contro i rossoneri di mister Stefano Pioli. Al termine del match, i giocatori bianconeri hanno commentato la partita

Redazione

Altro giro, altra beffa. Cambia l'allenatore, ma la storia è sempre la stessa. L'Udinese butta altri due punti. Questa sera, il team friulano ha disputato una grande partita. Tuttavia, non è bastato per ritornare alla vittoria. Il gol al 91' di Ibrahimovic evita il ko ai rossoneri. Nel prossimo turno, i ragazzi di Gabriele Cioffi affronteranno il Cagliari. Ma prima di pensare al futuro, sentiamo i commenti dei giocatori bianconeri, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

L'intervento di Beto

Il bomber portoghese è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Sono arrabbiato perchè questa era una partita da vincere, ma sono anche fiducioso perchè abbiamo dimostrato di essere una squadra. Con Cioffi non è cambiato molto. Siamo più forti mentalmente. Oggi siamo entrati in campo con un obiettivo: conquistare i tre punti. Adesso giochiamo con due squadre del nostro livello. Dobbiamo guardare avanti. Vogliamo vincere le prossime partite perchè ci troviamo in una situazione non molto buono. Sono ottimista. La mia prestazione? Mi piace fare gol, ma ne ho sbagliato un altro e questo non deve succedere. Ho giocato bene, ma sempre con la voglia di migliorare''.

Le parole di Makengo

Successivamente, è stato il turno di Makengo. ''Il mister ci ha detto di mostrare carattere e mostrare le cose che dobbiamo fare. Ci ha dato fiducia. Siamo contenti però siamo anche dispiaciuti perchè avevamo la vittoria in mano. Sono due punti persi pesanti. Nelle prossime partite, l'obiettivo è quello di vincere a paritre da mercoledì in Coppa Italia. Modulo? Per me non cambia niente, perchè ho le caratteristiche per giocare sia con il 3-5-2 che 4-4-2. Preferisco giocare da mezz'ala perchè posso spingere di più, ma l'importante è giocare''. Nel frattempo, come sempre Mondo Udinese ha stilato le pagelle del match. Ecco tutti i voti <<<