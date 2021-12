Udinese – Il commento del match: ”Ibrahimovic rovina il sogno”

Il commento della diciassettesima giornata di campionato. L'Udinese pareggia per 1-1 contro i rossoneri. Riviviamo il match minuto per minuto

Questa sera, alla Dacia Arena è andato in scena un match combattuto, equilibrato ed aperto fino all'ultimo minuto. L' Udinese è stata avanti per gran parte della partita. Purtroppo, il gol di Ibrahimovic al 91' ha negato la gioia della vittoria. C'è tanto rammarico. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara .

L’Udinese approccia il match con la grinta e cattiveria giusta. Dopo tredici minuti, i padroni di casa sfiorano il gol con un tiro a giro di Deulofeu che termina fuori di poco. La rete del vantaggio arriva solo due minuti più tardi. I bianconeri recuperano palla a centrocampo e ripartono in contropiede con Beto. Il portoghese a tu per tu con Maignan si fa parare la prima conclusione, ma un rimpallo favorisce l’attaccante che a porta vuota non sbaglia. 1-0! I rossoneri provano a reagire, ma l’Udinese si difende bene e quando riparte crea sempre qualche pericolo. La prima vera occasione per gli ospiti arriva al 42’. Diaz scambia con Ibrahimovic dentro l’area di rigore. Fortunatamente, il mancino dello spagnolo è impreciso. Un minuto più tardi, viene annullato un gol a Theo Hernandez per fuorigioco. Il primo tempo termina 1-0 per il team friulano. Ma passiamo alla ripresa.