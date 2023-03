News Udinese – Beto e Ehizibue in coro: “Vogliamo fare sempre di più”

Il calciatore portoghese e quello nigeriano hanno parlato al termine dell'incontro. Ecco le loro dichiarazioni sulla partita di ieri sera

L'Udinese si gode la vittoria di ieri sera, una partita giocata in maniera perfetta sotto tutti i punti di vista. Gli avversari sono andati in crisi sotto le giocate di una squadra che ha dato tutto ed alla fine si porta a casa tre punti che valgono tanto sia per il prestigio che per la classifica stessa. Alla fine del match c'è stato tutto il tempo per ascoltare i calciatori che hanno dato un loro parere su questa vittoria. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le parole di due dei marcatori. Il primo è il portoghese Beto ed il secondo, invece, è il nigeriano Kingsley Ehizibue.

Partiamo dalle dichiarazioni del calciatore portoghese che ha commentato questo successo in questo modo: "Sono felice di aver fatto gol in un momento molto importante dell'incontro. La ripetizione del rigore di Silvestri è stata senza ombra di dubbio una mia colpa. Dopo oggi, stiamo dimostrando che vogliamo fare sempre di più". L'ex Portimonense carica tutti in vista di questo rush finale di campionato. Manca sempre meno alla fine, ma l'Europa sembra poter essere ancora alla portata, soprattutto se la squadra bianconera continua a giocare in questa maniera. Adesso passiamo alle parole del calciatore ex Colonia.

Parla Ehizibue — "Vogliamo continuare in questo modo anche nel corso delle prossime gare. Sono felicissimo per la vittoria di questa sera ed allo stesso tempo sono anche molto stanco". Un Kingsley che ha dato davvero tutto in campo dal primo fino agli ultimi istanti di gara e si gode la sua seconda rete nel massimo campionato italiano. Proprio il nigeriano è stato uno dei punti di forza per raggiungere questo successo.