Udinese – Beto vs Leao / Due attaccanti divisi tra mercato e nazionale

I due calciatori portoghesi non vedono l'ora di scendere in campo dopodomani sera. Un momento in cui si va a caccia del riscatto: il punto

Redazione

Beto e Leao, due talenti completamente diversi ma che in questo momento stanno attraversando un momento fin troppo simile. Si parla di calciatori che sanno fare la differenza e lo hanno dimostrato nel corso delle ultime due stagioni, ma soprattutto l'attaccante bianconero lo fa ancora un po' troppo a sprazzi. Occorre lavorare in maniera decisa per poter rendere il centravanti una vera e propria macchina da gol in vista del finale di questa stagione. Allo stesso tempo anche Leao ha bisogno di un cambiamento per emulare lo stesso finale di stagione della passata annata. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere uno dei tanti punti in comune di questi due attaccanti potenzialmente devastanti.

Ad oggi entrambi stanno attendendo le convocazioni del Portogallo in vista dei primi incontri per le qualificazioni ai prossimi Europei che si giocheranno in Germania nel 2024. Da una parte abbiamo un Rafael Leao che è praticamente sicuro di una convocazione anche perché è uno di quei giocatori su cui fa affidamento Roberto Martinez per poter aprire un nuovo ciclo. Dall'altra parte abbiamo un Beto che, invece, sogna ancora la sua prima chiamata dal nuovo commissario tecnico. Forse potrebbe essere arrivato il momento giusto per il suo esordio anche con la nazionale maggiore.

Il mercato estivo — L'estate sarà difficile per entrambi i giocatori. Sono diversi i club che stanno bussando alla porta dei club d'appartenenza e di conseguenza un addio potrebbe essere imminente. Soprattutto Betoricordiamo che era vicinissimo all'Everton, ma è stata la società ad imporsi e rinviare il suo addio.