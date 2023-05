Udinese-Napoli / Marino: “Non so se con me il Napoli avrebbe vinto prima”

Il direttore Pierpaolo Marino ha parlato del suo presente e del suo passato. Ecco le sue dichiarazioni sulla sua esperienza con il Napoli

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha detto la sua in vista degli ultimi incontri di campionato e soprattutto sul suo passato con la società azzurra (prossima avversaria dell'Udinese). Marino ha raccontato nei minimi dettagli i tanti anni trascorsi all'ombra dello stadio San Paolo (oggi Diego Armando Maradona). Si parla di un'avventura davvero incredibile e che ha condotto la società dalla Serie C fino al secondo posto con Walter Mazzarri. Non perdiamo assolutamente altro tempo ed andiamo a leggere le dichiarazioni del direttore che adesso sta provando a rendere grandi anche i bianconeri del Friuli Venezia Giulia.

Alla domanda: "Il Napoli con la sua presenza avrebbe raggiunto prima la vittoria finale?". La risposta del direttore non è mancata e con il suo immancabile aplomb ha commentato: "Mi rimane un punto interrogativo. Se avessi avuto la possibilità di continuare con il mio contratto che avevo rinnovato da poco ed era di altri cinque anni, chissà quando sarebbe arrivato lo scudetto. Prima o mai? Non sono così presuntuoso da dire prima". Oltre a questa affermazione non sono mancati i complimenti al presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ed anche al figlio che è cresciuto professionalmente proprio assieme al direttore Marino. Adesso non possiamo fare altro che passare alle ultime che arrivano dal campo.

Cambia il calendario — Passando al calcio giocato, non possiamo fare altro che parlare del match di giovedì sera. Alle 20 e 45 si dovrebbe giocare l'incontro tra l'Udinese e il Napoli, ma ad oggi on è ancora sicuro l'orario. Tutto potrebbe cambiare e si potrebbe anticipare il match di un paio di ore. Sicuramente non una grande decisione per tutti i tifosi bianconeri che nel giro di quattro giorni si sono visti la partita spostata per ben tre volte.