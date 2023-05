News Udinese – Beto nessuna novità / Sottil pensa alle possibili soluzioni

Il centravanti Beto continua a lavorare in vista del match di questo giovedì che si giocherà contro il Napoli. Le ultime sul suo recupero

Il centravanti portoghese Beto continua a lavorare in vista dell'incontro di campionato tra l'Udinese e il Napoli. Si parla di una sfida fondamentale per la stagione di tutte e due le squadre. I bianconeri hanno grande bisogno di raggiungere il Bologna in alto e provare l'assalto all'ottavo posto finale. I napoletani non vedono l'ora di poter festeggiare lo scudetto atteso da tantissimo tempo. La partita sarà anche attesa da tutti i tifosi partenopei che si preparano ad un vero e proprio esodo in quel di Udine. Per la squadra di Andrea Sottil non arrivano delle belle notizie. Molto probabilmente il team dovrà fare a meno di un calciatore fondamentale come Beto, andiamo a vedere tutte le ultime sul suo stato di forma.

Il centravanti portoghese non è riuscito a dire la sua nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Il colpo della strega che lo ha colpito il giorno prima del match non gli ha permesso di scendere in campo. A sei giorni dalla sfida contro il Lecce, bisogna sperare in un suo rientro anche se risulta molto difficile. Se dovesse essere confermata l'assenza della prima punta bianconera, il tecnico ha già pensato alle possibili soluzioni. Ecco come si potrebbe scendere in campo per contrastare il Napoli.

La possibile soluzione — Dal primo minuto dovrebbe essere confermata la titolarità di Ilja Nestorovski. Il bomber macedone non è riuscito a mettersi in mostra nel corso del match contro il Lecce e questo giovedì ha la grande chance per riscattarsi nonostante una prova scialba. Alle sue spalle dovrebbe esserci il Tucu Pereyra anche se fino alla fine non si può mai essere sicuri, visto che anche Florian Thauvin sta cercando qualche spazio in più per mettersi in mostra.