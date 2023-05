Udinese-Lazio | Beto non ce la fa, tocca ancora alla coppia Pereyra-Nesto

Tecnici con le formazioni praticamente forzate. Sottil non recupera il portoghese che al massimo andrà in panchina. Ok Vecino per Sarri

Sottil, fresco di rinnovo, sarà chiamato all'impresa dopodomani nella sfida valida per la 36a giornata di Serie A contro la Lazio. I biancocelesti, quarti in classifica, ad Udine, potrebbero festeggiare la matematica qualificazione in Champions League, mentre i bianconeri dal canto loro vogliono chiudere al meglio la stagione. Sottil non avrà a disposizione Becao squalificato, al suo posto toccherà a Masina, con Perez che si sposterà sulla destra. In attacco dubbio Beto. Nel caso di forfait del lusitano, giocherà Nestorovski con alle sue spalle il Tucu Pereyra .

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All.: Sottil

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.All.: Sarri

Problemi per Sarri — Qualche problema di formazione anche per Maurizio Sarri. Il tecnico ha perso Cataldi a San Siro per infortunio. In regia pronto al rilancio Vecino, nonostante non sia al meglio. Non è in perfette condizioni nemmeno Marusic. Al suo posto uno fra Pellegrini e Lazzari, col primo leggermente favorito. In attacco avanti col tridente Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson.