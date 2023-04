Lecce-Udinese / La delusione di Sottil: “Conference obiettivo difficile”

Alla fine dell'incontro di campionato tra l'Udinese e il Lecce di Marco Baroni ha detto la sua il tecnico del team bianconero. Andrea Sottil ha parlato di un match tutt'altro che piacevole da commentare. Oggi i friulani non sono mai entrati convinti sul campo da gioco e di conseguenza bisogna raccogliere una sconfitta che non fa piacere. Il Lecce, però, ha meritato la vittoria nei novanta minuti grazie ad una prova di grande caparbietà. Adesso non perdere tutte le dichiarazioni del tecnico Sottil. Ecco le sue parole.