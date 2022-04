News Udinese / Beto come Cristiano Ronaldo! L’incredibile statistica

Quest'anno ad Udine è arrivato un attaccante con dei numeri da record. Scatta subito il paragone. Ecco le statistiche del bianconero...

Beto nasce il 31 gennaio 1998 a Lisboa in Portogallo e proprio lì muove i primi passi su un campo da calcio. Fino all'anno scorso era l'attaccante del Portimonense finché Pierpaolo Marino ds dell'Udinese non ha deciso di prelevarlo dai lusitani e portarlo in Italia. Mossa azzeccatissima, tanto che sta disputando una stagione straordinario contando anche che è la prima per lui in Serie A. Il giovane portoghese ci ha messo davvero poco ad adattarsi al nostro campionato e così in 27 giornate e arrivato già a quota 11 gol. Ma proprio nell'ultima è successo qualcosa di particolare. È arrivata la sua prima tripletta in carriera ed in Serie A. Ma la cosa più importante è che con questo dato si aggiunge a due grandi lusitani che sono passati già in Italia.

Il confronto

Il primo paragone per Beto è subito con un suo connazionale, Cristiano Ronaldo. La prima stagione (2018-2019) per il portoghese di Torino finì con 31 presenze 21 reti e 8 assist. Il centravanti friulano per ora ne ha segnati 11 in 27 gare ma senza fornire assist. All'Udinese in questo campionatomancano ancora diverse gare e 10 gol non sono neanche troppi vista la forma straripante del 24enne. Il dato che però lo avvicinerebbe di più al campione del Manchester è quello sui dribbling. Infatti alla prima stagione entrambi ne hanno realizzati in media 1,5 a partita, ma per il bianconero di Udine questa statistica potrebbe crescere ancora...

L'incredibile statistica

Ritorniamo ora al record raggiunto da Beto domenica scorsa. Con la tripletta al Cagliari è il terzolusitano ad andare in doppia cifra in una singola stagione di Serie A. Prima di lui solo Rui Costa e CR7. Quest'ultimo, proprio come Beto, aveva segnato le sue triplette ai sardi. Ma non è tutto. Con questi 3 gol si mette anche sulle orme di Di Natale. Totò era stato l'ultimo bianconero a siglare 3 reti nello stesso match nel maggio del 2014 in un rocambolesco 3-3 con la Sampdoria. Però ancora non è finita. Ora passiamo al mercato dei bianconeri. C'è la possibilità di vederlo partire in estate? Ecco che cosa sappiamo! <<<