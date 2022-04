Notizie Udinese – Ora è ufficiale / Contro il Venezia non ci sarà

Il talento bianconero non sarà disponibile contro il team che lotta per la salvezza. Bisogna fare il possibile per trovare un sostituto

Redazione

Il team bianconero sta viaggiando sulla cresta dell'onda e nell'ultimo periodo sono di gran lunga più le buone che le cattive notizie. Proprio domenica è arrivata l'ennesima prova di coraggio che ha confermato il momento positivo della squadra allenata da Gabriele Cioffi. Restano ancora nove giornate e si vuole fare il possibile per portare a casa più punti possibili. Ci sono ancora diversi ostacoli da superare, ma come ha detto il direttore dell'area tecnica bisogna pensare partita dopo partita e non a lungo termine. Motivo per cui la squadra si prepara al prossimo incontro che sarà in trasferta al Penzo contro il Venezia di Paolo Zanetti. Proprio oggi, però, è arrivata un'ufficialità ed un titolarissimo non ci sarà. Un profilo più che importante, ecco di chi stiamo parlando.

Il talento

Il giocatore al centro dell'articolo è il centrocampista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. Si sta parlando di un talento che da quando è tornato in forma sta facendo la differenza a tutti gli effetti. Senza di lui la squadra nei mesi di Gennaio e Febbraio risultava impaurita e sul campo si avvertiva la sua assenza, ma da quando è tornato l'Udinese ha ricominciato a sfornare risultati positivi e prestazioni degne di nota. Ora senza di lui il tecnico toscano deve trovare una soluzione. Al suo posto potrebbe esserci una piacevole sorpresa.

La chance

Il più accreditato per sostituire l'argentino dal primo minuto sembra essere (senza grandi dubbi) il tedesco di origini turche Tolgay Arslan, ma nelle ultime ore sembra prendere pista anche un'altra idea. Potrebbe arrivare la grande chance dal primo minuto per un altro tedesco: Lazar Samardzic. Da quando è arrivato ad Udine ha fatto vedere cose molto interessanti, ma non ha ancora avuto la sua chance dal primo minuto. Questa potrebbe essere la giusta occasione. Intanto non perderti la news del giorno sul mercato bianconero. Si studia un vero e proprio regalo per il mister. Un fenomeno ad Udine <<<