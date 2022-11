Notizie Udinese – Beto ci sarà ai mondiali? / Le convocazioni del Portogallo

Oggi sono state diramate le convocazioni del Portogallo in vista della manifestazione iridata che prenderà il via tra poco più di una settimana. Il mondiale in Qatar sarà sicuramente rivoluzionario per tantissimi fattori, sia dal periodo in cui si giocherà che per via anche di altre situazioni che fanno discutere anche fuori dal mondo del pallone. Parlando di calcio giocato, però, non possiamo fare altro che commentare le convocazioni da parte di tutte le nazionali più importanti e di conseguenza osservare la presenza o meno di giocatori di assoluto livello. Beto è stato per diverso tempo in lizza per un posto in vista della prossima manifestazione, ma ecco la decisione finale da parte del tecnico dei rossoverdi. Il centravanti dell'Udinese non ci sarà ai prossimi mondiali. I sei gol in questo inizio di campionato non sono bastati per permettere al giocatore di convincere tutti e presentarsi da protagonista in vista del prossimo mondiale. Gli attaccanti convocati da Fernando Santos sono stati: Cristiano Ronaldo (al suo ultimo appuntamento importante con la nazionale portoghese), Joao Felix, Rafael Leao, André Silva, Goncalo Ramos, Ricardo Horta. Una brutta notizia per il bomber che dopo una stagione e mezzo di assoluto livello nella massima categoria del calcio italiano, sperava di poter coronare un vero e proprio sogno.