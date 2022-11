News Udinese – La Gazzetta è sicura: Bram Nuytinck pronto per sabato

Il team continua a lavorare in vista del prossimo match. Un match difficile, che secondo la Gazzetta verrà affrontato con Nuytinck in campo

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara all'ultimo incontro di campionato di questo 2022. La partita è senza ombra di dubbio una delle più difficili di tutta la stagione, visto che bisognerà affrontare una squadra di ottimo livello e che continua a giocare ad altissimo livello: il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I bianconeri vogliono lasciare questo anno nel miglior modo possibile, anche se al momento non è facile sono ben sette partite che non arriva la vittoria (cinque pareggi e due sconfitte di cui una in Coppa Italia). In vista della partita, il tecnico bianconero spera di recuperare il capitano della passata stagione. Ecco se ci sarà Bram Nuytinck.

Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore centrale olandese non vede l'ora di scendere in campo ed ha lavorato in maniera continua per poter smaltire il fastidio al ginocchio che non gli ha permesso di concludere l'incontro in quel di Spezia. Se troviamo Nuytinck, però, sappiamo che la squadra bianconera dovrà fare a meno di un giocatore di grandissimo livello come Rodrigo Becaoche fino ad ora è stato uno dei talenti più importanti per tutta la rosa. Con un Nuytinck in più ed un Becao in meno, andiamo a vedere la difesa con cui scenderanno in campo i bianconeri.

Il terzetto di difesa — Assieme all'oramai certezza: Marco Silvestri, bisogna anche decidere la difesa a tre titolare. Al momento in netto vantaggio Jaka Bijol e Nehuen Perez su tutti gli altri, visto che possiamo classificarli come le due certezze assieme al brasiliano ai box. Poi, come detto in precedenza, dovrebbe esserci anche Brambo Nuytinck. Mettere in difficoltà il Napoli sarà un'impresa quasi impossibile, ma questa Udinese ha ancora voglia di sorprendere. Non perdere tutte le novità in vista del prossimo incontro di campionato. I partenopei sperano nel ritorno di Kvara: le ultime <<<