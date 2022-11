Udinese – Beto: “Quando segno mi scrivono i tifosi delle big”

Il bomber bianconero sta facendo faville nel corso di questa stagione e non vede l'ora che si riparta per poter continuare a far vedere a tutti di che pasta è fatto. Ora arriva la pausa mondiali, ma proprio per via del calendario meno serrato ha avuto la possibilità di dire la sua ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Un'intervista esclusiva in cui l' ex Portimonense si è aperto come un vero e proprio libro ed ha spiegato nei minimi dettagli tutta la sua carriera. Ecco le dichiarazioni di Betosui suoi inizi e su come è arrivato fino in Serie A, ricordando sempre a tutti di essere partito dal nulla.