Ex Udinese – Beto sorprende in Inghilterra: i numeri dell’ex bianconero

Il portoghese Beto sta sorprendendo in Inghilterra e mettendo a referto un rendimento di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli e i numeri

Lorenzo Focolari Redattore 22 marzo - 11:58

L'Udinese continua a sorprendere sul campo da gioco, un buon rendimento ed anche una grande vittoria (dopo un primo tempo di sofferenza) contro il Genoa su un campo decisamente complesso come il Luigi Ferraris. I bianconeri hanno scoperto una nuova guida spirituale e tecnica in attacco, stiamo parlando di Keinan Davis. Calciatore di primissimo livello che attraverso dieci reti in questo campionato ha fatto capire di essere un ottimo centravanti e poter diventare un punto di riferimento per l'immediato futuro. Nel frattempo bisogna anche fare il punto su quei calciatori che stanno sorprendendo lontani dal mondo bianconero di Udine. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul rendimento di Beto in Premier League con la maglia dell'Everton.

Il rendimento di Beto — Una doppietta ed un assist nel corso dell'ultima sfida di campionato contro il Chelsea ed un rendimento in continuo miglioramento nel corso dell'ultimo periodo. Protagonista assoluto nel corso dell'ultima sfida che ha messo in seria difficoltà una società che da qualche giorno è uscita dalla Champions League. Il rendimento nel corso della stagione è ugualmente da mettere sotto osservazione, visto che siamo sempre più vicini alla possibile doppia cifra per la seconda annata consecutiva. Un calciatore che sembrava potesse avere difficoltà in un campionato come quello inglese, fatto meno di fisicità e molto di più di intensità.

Il valore di mercato — La cessione intorno ai 40 milioni di euro resta un grande vantaggio per la squadra di Udine, visto che il valore attuale si aggira sempre attorno ai 20 milioni di euro (secondo Transfermarkt). I bianconeri inoltre hanno sostituito benissimo il calciatore portoghese, visto che nelle ultime stagioni hanno potuto fare conto sul rendimento e le prestazioni di Lucca prima e Davis poi. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo verso la cessione? Ecco tutti i dettagli <<<