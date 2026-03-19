I bianconeri di mister Kosta Runjaic continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra di primissimo livello, ma che sta faticando a trovare la continuità ed ha l'obiettivo di raggiungere la parte sinistra della classifica.
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Calciomercato Udinese – Ex bianconero chiaro: “Zaniolo? Non è sicuro resti”
Un ex dirigente bianconero molto importante e che ha scritto pagine e capitoli della storia bianconera ha fatto il punto su Nicolò Zaniolo
L'Udinese sta anche cercando di pianificare il suo futuro ed aggiungere alla sua rosa un calciatore di primissimo livello. Un riscatto che sembra essere assicurato, ma poi c'è una seconda parte di mercato tutta da scrivere. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul possibile futuro di Zaniolo <<<
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