Notizie Udinese – Beto è tornato / Il focus sul M.V.P. di questo incontro

Il centravanti portoghese era atteso da gran parte degli addetti ai lavori del mondo bianconero. Ecco il punto sulla prestazione di ieri sera

Redazione

Un periodo buio per Beto quello affrontato in questi primi mesi del 2023. L'attaccante portoghese non riusciva più a trovare la via del gol e le grandi occasioni mancate, invece, si potevano contare una dietro l'altra. Sicuramente serviva un cambio di marcia per poter tornare ad essere quel centravanti che fa preoccupare tutte le difese del nostro campionato. Ieri sembra essere arrivata quella svolta che si cercava da diverso tempo. Anche nel prepartita sono arrivate le parole del tecnico Sottil che hanno cercato di caricarlo. Il mister si è complimentato delle sue prestazioni, specificando che manca solo la rete al centravanti per tornare ad essere l'attaccante che tutti temevano e di cui parlavano.

Minuto 22, metà della prima frazione. L'Udinese conquista la palla nel mezzo del campo e con la lunga falcata di Success arriva un filtrante per Beto che a tu per tu con Dragowski resta freddo e lo mette a sedere con una finta di gran caratura. A quel punto salta il l'estremo difensore ed appoggia la palla in rete. La maledizione sembra essere terminata, se non fosse che la bandierina dell'assistente si alza per evidenziare una posizione di fuorigioco di partenza. A quel punto ci si appella al VAR che in qualche minuto fornisce il suo responso: il gol c'è ed è valido, nessun fuorigioco. Beto può esultare.

Cambia tutto — Dopo la rete cambia totalmente la prestazione della prima punta che si rende disponibile ai compagni e fa ancora più a sportellate del solito. Una partita di gran spessore con un Nikolaou che probabilmente sarà andato a dormire con qualche giramento di testa. Nel finale arriva anche l'occasione per vincerla, ma la sua mezza rovesciata viene salvata in maniera clamorosa dall'estremo difensore delle aquile. Il match si conclude con un Beto felice ed allo stesso tempo amareggiato, ma con la consapevolezza di essere tornato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Spezia <<<