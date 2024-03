Udinese, i biancocelesti in emergenza totale: ecco tutti i dettagli

Dopo quanto accaduto ieri in quel dell'Olimpico durante la sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e i biancocelesti di Maurizio Sarri, sarà difficile non vedere una Lazio in emergenza nel corso del prossimo incontro. L'Udinese dovrà approfittare di una squadra che si trova (senza ombra di dubbio) in un momento di crisi totale.