Udinese – I biancocelesti senza un titolarissimo / Ecco chi lo sostituirà

La squadra di Sarri dovrà fare a meno di un calciatore titolarissimo. Ecco chi è pronto per sostituire il centrocampista nonché metronomo

Redazione

Domenica si scende in campo e in programma alla Dacia Arena c'è una sfida di primissimo livello. Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri e dall'altra l'Udinese di Andrea Sottil. Entrambe le squadre sono a caccia di una vittoria che significherebbe decisamente tanto verso il finale di stagione. Al team della capitale i tre punti servirebbero per poter finalmente avvicinare la qualificazione in Champions League, dopo qualche passo falso di troppo. I bianconeri, invece, hanno bisogno di una vittoria per poter continuare a sperare in un piazzamento tra le prime otto. Difficile fare un pronostico visto che si prospetta essere una sfida molto combattuta. Ad oggi, però, il team del presidente Lotito dovrà fare a meno di uno dei suoi centrocampisti più importanti.

Da diverse settimane non può più essere uno dei punti fondamentali di questa squadra, stiamo parlando del centrocampista italiano Danilo Cataldi. Un problema al polpaccio lo ha messo K.O. ed in questo caso la sua assenza si sta facendo sentire moltissimo. Il team biancoceleste fa fatica a costruire gioco senza le sue geometrie e di conseguenza ora tocca al tecnico trovare un'alternativa valida. Ricordiamo che si parla di un calciatore che è davvero difficile da sostituire, soprattutto per tutte le sue capacità tecniche e tattiche. Si è inserito alla perfezione negli schemi del mister toscano.

Il suo sostituto — Salvo clamorosi imprevisti al suo posto dovrebbe esserci Marcos Antonio. Il calciatore brasiliano proveniente dallo Shakhtar Donetsk ha delle qualità offensive spiccate, ma per il momento sta facendo grande fatica ad inserirsi all'interno del mondo biancoceleste. L'Udinese dovrà essere bravo ad approfittare delle possibili lacune lasciate dal centrocampista e colpire il team della capitale con le ripartenze.