Dopo la sconfitta contro il Milan, l’Udinese è pronta a ritornare in campo contro il Palermo. Il match è valido per i sedicesimi di finale e chi passerà il turno affronterà la Juventus di Igor Tudor.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Riparte la Coppa Italia per i bianconeri! Il punto
udinese
Udinese News – Riparte la Coppa Italia per i bianconeri! Il punto
Match day di Coppa Italia per i bianconeri che tornano in campo contro il Palermo di Filippo Inzaghi: 18:30 calcio d’inizio
Runjaic non sembra andare incontro a delle sperimentazioni sulla formazione anche se Zaniolo potrebbe partire come titolare accanto a Davis. Lontano ancora è Zanoli che non ha ancora registrato un minuto con la maglia bianconera.
Vedremo cosa succederà stasera. L’Udinese vuole scrollarsi di dosso la disavventura contro i rossoneri e il Palermo vuole invece confermare la sua buona striscia di vittorie. Il match ci regalerà molto spettacolo: Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA