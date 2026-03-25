News Udinese – I bianconeri a lavoro al Bruseschi: ecco il programma

L'Udinese sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Nonostante la pausa nazionali si sta cercando di tenere ad altissimo livello la forma della squadra. Ricordiamo che l'obiettivo è fissato e si sta cercando di arrivare nella parte sinistra della classifica e soprattutto conquistare i cinquanta punti che mancano da più di un decennio.

Sono sei i nazionali che attualmente sono impegnati con la propria nazionale e stiamo parlando di Miller, Okoye, Karlstrom, Nunziante, Camara e Mlacic. Per tutti gli altri ieri si è scesi regolarmente sul campo da gioco ed anche oggi il programma non sarà differente, con l'amichevole in programma contro il Pordenone questo venerdì. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il GTD Nani scrive il futuro di Davis: le sue parole <<<