Il club bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra che nonostante la pausa nazionali continua a coltivare un obiettivo ben specifico. Quota 50 punti non è semplice da raggiungere, ma l'obiettivo della squadra è questo da diverse stagioni e di conseguenza si farà il possibile per raggiungerlo visto che sembrano esserci le giuste qualità.
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Calciomercato Udinese – Parla Nani: “Futuro di Davis? Ora parlo io…”
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul campo
Nel frattempo ci sono anche le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica stiamo parlando di Gianluca Nani ad Udinese Tonight. Tanti i calciatori messi sotto osservazioni dalle big del nostro campionato e tra questi ci sono soprattutto il 9 ed il 10 stiamo parlando di Keinan Davis e Nicolò Zaniolo. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni del direttore <<<
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