Calciomercato Udinese – Parla Nani: “Futuro di Davis? Ora parlo io…”

Il club bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra che nonostante la pausa nazionali continua a coltivare un obiettivo ben specifico . Quota 50 punti non è semplice da raggiungere, ma l'obiettivo della squadra è questo da diverse stagioni e di conseguenza si farà il possibile per raggiungerlo visto che sembrano esserci le giuste qualità.

Nel frattempo ci sono anche le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica stiamo parlando di Gianluca Nani ad Udinese Tonight. Tanti i calciatori messi sotto osservazioni dalle big del nostro campionato e tra questi ci sono soprattutto il 9 ed il 10 stiamo parlando di Keinan Davis e Nicolò Zaniolo. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni del direttore <<<