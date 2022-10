Notizie Udinese | Bianconeri moderni? Questione di numeri: il punto

La cosa che impressiona di più di questa squadra sono le cifre, incredibili per un club abituato le stagioni passate a lottare per la salvezze, sesso trovandola nelle ultime giornate. I numeri della squadra di Sottil sono eccellenti e il Messaggero Veneto ne riporta alcuni. per esempio, i bianconeri sono davanti a tutti nel grafico che misura la pericolosità offensiva : con 82 punti, davanti a Lazio (79), Juventus e Sassuolo (77 a pari merito). L'Atalanta, prossima avversaria, è poco sopra il livello medio del campionato, a 48. Questo a dimostrare come la ciurma di Gasperini abbia cambiato pelle rispetto agli scorsi anni.

In un calcio europeo sempre più attratto dal possesso palla e dalla verticalità, l'udinese dice la sua tramite la sua vocazione all'arte del passaggio. A Verona, sempre leggendo i dati raccolti da "Opta", ne ha fatti 554 contro i 223 della squadra avversaria, non buoni soltanto per alzare la media del possesso palla (68,3% nel primo tempo, addirittura 69,7% nel secondo), o il numero dei palloni giocati (738), visto che le trame offensive hanno portato a 2 gol,8 tiri nello specchio, altrettanti fuori, 5 respinti. Insomma, un dominio più di quanto dica il risultato finale. L'Udinese gioca sempre per vincere, su questo ha ragione Sottil. E se continuerà a martellare così saranno dolori per gli avversari. Atalanta avvisata. E non è ancora tutto. Mister Cioffi rischia parecchio. Partito per fare il "salto di qualità", adesso rischia di non mangiare il panettone. Ecco i 5 allenatori che potrebbero prendere il suo posto <<<