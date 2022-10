Esonero Cioffi: dopo l’Udinese spuntano 5 nomi, portoghese in pole | News

In Serie A, piano piano, cominciano a saltare le prime panchine. Dopo Stroppa (Monza), Mihajlović (Bologna)e Giampaolo (Sampdoria) adesso anche la panchina di Gabriele Cioffi è in bilico . L'ex allenatore dell' Udinese teme di non mangiare il panettone. Ma non finisce qui. Spuntano i primi nomi .

Cioffi ha lasciato l'Udinese per fare il famoso "salto di qualità". Probabilmente è ancora presto per trarre conclusioni troppo affrettate ma i numeri e le statistiche non si schierano dalla parte dell'allenatore del Verona. 8 partite, 7 gol fatti, 15 subiti, 5 punti e terzultimo posto in classifica. Ammesso che non venga esonerato prima del match contro la Salernitana, ecco chi potrebbe prendere il suo posto <<<