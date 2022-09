News Udinese | I bianconeri nel mondo: il report sui nazionali

Giornata intensa per i giocatori friulani impegnati nelle partite amichevoli e di Nations League delle proprie nazionali

Redazione

Mentre la squadra continua a lavorare in vista della trasferta di lunedì sera contro l'Hellas Verona, oggi è una giornata intensa soprattutto per i giocatori dell'Udinese convocati dalle rispettive Nazionali. Dal pomeriggio in poi, toccherà a ben 7 calciatori scendere in campo. Ha iniziato per primo Enzo Ebosse che però si è limitato ad osservare dalla panchina l'amichevole del suo Camerun, uscito sconfitto contro la Corea del Sud per 1-0 (rete di Son al 35'). Il C.t. Song lo ha risparmiato e ora il difensore può rientrare in Friuli. In serata scenderanno in campo gli altri bianconeri. Sarà la volta di James Abankwah alle 19 con l'Under 19 irlandese, nella gara di qualificazione agli Europei contro l'Ungheria.

Sempre parlando di Irlanda, alle 19.15 sarà il turno di Festy Ebosele che giocherà con l'U21 irlandese il secondo appuntamento dei play off per la qualificazione agli Europei 2023 contro Israele. Alle 20,45, invece, scenderanno in campo per la Nations League la Slovenia di Jaka Bijol e di Sandi Lovric contro la Svezia, già protagonisti della grande vittoria rifilata alla Norvegia di Haaland per 2-1.

Gli altri impegnati

Non finisce qui. Sempre alle 20,45 giocherà la Germania U21 del talento bianconero Lazar Samardzic, già a quota due in Serie A, impegnato nell'amichevole di prestigio contro l'Inghilterra. Infine, stanotte alle 2, l'Argentina di Nehuen Perez sarà di scena in amichevole contro la Giamaica. Sarà lui l'ultimo giocatore a tornare a disposizione di Sottil. Poi da venerdì saranno tutti disponibili per lavorare in gruppo in vista dell'incontro del Bentegodi. Marino è già all'opera in vista della prossima sessione. Le ultime su Gerard Deulofeu <<<