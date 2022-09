Mercato Udinese – Deulofeu resta / Per l’addio ci vuole un’offerta monstre

Il giocatore bianconero è una delle star indiscusse del team. Diverse le squadre interessate, ecco l'offerta che ci vuole per assicurarselo

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra in grande forma e che non vede l'ora di continuare a fare la differenza. Il Verona di Gabriele Cioffinon è dello stesso avviso ed è pronto a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote alla società gestita dal patron Giampaolo Pozzo. Nelle ultime ore, iniziano ad arrivare i primi interessamenti di mercato per i giocatori che più di tutti hanno sorpreso nel corso di questo inizio di stagione. Tra i tanti c'è anche Gerard Deulofeu che è sempre rimasto al centro di diverse voci di mercato: il punto.

Quest'estate il suo addio al mondo bianconero sembrava oramai scontato. Gli interessi nei suoi confronti arrivavano da tutte le parti dell'Europa. La società che sembrava essere più vicina al conquistare il suo cartellino era il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine la trattativa non è mai arrivata al capolinea. Anche diverse società spagnole come la Real Sociedad si sono informate, ma non sono riuscite a trovare un accordo con il presidente Giampaolo Pozzo. Le prestazioni di questo inizio di stagione, però, non possono fare altro che innalzare il suo cartellino e di conseguenza ecco la cifra che ci vuole per potersi assicurare un giocatore di questo calibro.

La nuova cifra

Per potersi aggiudicare un giocatore di questo calibro, ora, le squadre dovranno spendere qualcosa in più dei quindici milioni pattuiti in precedenza. L'Udinese sappiamo che ha un accordo con il giocatore e davanti ad una determinata offerta non potrà opporre resistenza. Il sogno del talento spagnolo è quello di giocare la Champions League e chissà che questo sogno non si possa realizzare con la maglia dei bianconeri sulle spalle. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni del patron Pozzo: ecco il suo obiettivo <<<