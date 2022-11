Notizie Udinese | I bianconeri non decollano: altro pari – rassegna stampa

Il team bianconero continua a non trovare la via della vittoria in campionato. Con questo pareggio sale a sei la striscia di partite senza bottino pieno per gli uomini di Sottil. Dopo qualche pareggio di troppo, adesso, bisogna rimettersi a giocare il proprio calcio e provare in tutti i modi a rialzarsi. Non sarà semplice, anche perché il prossimo avversario è tra le squadre più in forma in Europa.