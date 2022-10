News Udinese | I bianconeri preparano la sfida a Gasperini: Beto dal ‘1

Gli uomini di Sottil sono al lavoro per preparare al meglio il big match della Dacia Arena contro gli orobici primi in classifica

Redazione

La ciurma di Sottil non vuole stoppare la propria corsa, arrivata in settimana a sei vittorie consecutive. Il tecnico piemontese è tornato al lavoro per studiare le mosse giuste per imbrigliare gli orobici, altra formazione in grado di stupire in questo avvio. La squadra di Gasperini è prima con merito e come l'Udinese non ha l'impegno settimanale delle coppe, costante che potrebbe risultare determinante nella corsa all'Europa. Match, quindi, che assume un doppio significato per entrambe le compagini.

Oggi seduta mattutina a ranghi completi per i bianconeri che, in vista della sfida all'Atalanta, hanno svolto una seduta incentrata su esercitazioni tecniche e tattiche prima di concludere con una partitina undici contro undici.

Domani sarà in programma una nuova seduta mattutina per arrivare freschi al fischio d'inizio previsto per domenica alle ore 15.

La probabile formazione

Squadra che vince non si cambia. Pare essere questo ormai il diktat di Sottil, pronto a schierare la stessa formazione vista contro l'Hellas. Eccezion fatta per Beto, al momento favorito per fare ritorno al fianco di Deulofeu. In porta, dunque, toccherà di nuovo difendere i pali a Silvestri. Il portierone ex Verona è stato decisivo anche al Bentegodi in più di un'occasione. In difesa, inamovibile il terzetto formato da Becao, Bijol e Perez. In mediana confermato Lovric, al fianco di Makengo e Walace. Sugli esterni spazio ancora a Pereyra e Udogie, mentre in attacco il gigante portoghese farà coppia con Deulofeu. La cessione non è alle porte, ma sono tanti i top club che hanno intenzione di assicurarsi un talento di questo tipo. Il rischio di un addio a gennaio c'è <<<