Udinese | I bianconeri ripartono dal proprio condottiero: pronto il rinnovo

Marino è al lavoro per prolungare il contratto all'artefice fin qui del miracolo friulano. Pozzo vuole blindarlo fino al 2024

Redazione

Se l'Udinese fin qui ha stupito tutti, gran parte del merito va sicuramente dato a chi sta guidando la squadra in maniera eccelsa, con polso fermo e idee da vendere: Andrea Sottil. La qualità che più ha impressionato del tecnico piemontese è la lucidità nell'instillare nei giocatori i propri insegnamenti e la rapidità nel farsi recepire. Sottil non ha stravolto, al suo arrivo, il lavoro svolto nei mesi precedenti da Cioffi, anzi lo ha perfezionato. Il sistema di gioco è lo stesso, ma l'interpretazione varia parecchio. Ad oggi, vediamo un'Udinese in grado di condurre la gara, non solo di ferire in contropiede.

La formazione friulana, pare più consapevole dei propri mezzi e dà la sensazione di poter migliorare ancora. Poi c'è l'intuizione Pereyra, provato in quel ruolo di esterno che sembra averlo ringiovanito. L'argentino sta impressionando per attitudine e qualità, fornendo prestazioni a dir poco positive. Tutti accorgimenti che grazie al mister stanno portando i bianconeri a lottare per un posto in Europa.

Situazione rinnovo

Secondo La Gazzetta dello Sport, all’interno del contratto di Andrea Sottil c’è un’opzione per il prolungamento di un altro anno del contratto. Il tecnico percepisce circa 300 mila euro fino a giugno, ma l’Udinese ha intenzione di esercitare l’opzione per arrivare fino al 30 giugno del 2024: con il rinnovo ci sarà anche un adeguamento salariale, che probabilmente salirà a 500mila euro. L’Udinese, lo ricordiamo, grazie a lui è la squadra rivelazione del campionato in corso, in quanto occupa il quarto posto in coabitazione con la Lazio a 20 punti ed a soli -3 dalla vetta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole del difensore Ebosse di ieri sera a Udinese Tonight. Ecco le dichiarazioni del neo arrivato <<<