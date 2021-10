Notizie Udinese – Nuove gerarchie per Gotti? Due bianconeri scalpitano

In vista delle prossima gare, mister Luca Gotti potrebbe ribaltare le gerarchie. Due bianconeri stanno convincendo tutti e meritano di giocare

Redazione

Finalmente, l'Udinese dopo tre ko di fila, è tornata a muovere la classifica. Forse, contro la Samp i bianconeri avrebbero meritato la vittoria, ma il pareggio non è da buttare via. Adesso, grazie alla sosta i friulani potranno ricaricare le energie così da tornare presto al successo. Tuttavia, le ultime uscite hanno messo in evidenza la crescita di due calciatori. Entrambi, ad inizio anno, non erano considerati titolari, ma Gotti sembra deciso a ribaltare le gerarchie. Ecco di chi si tratta.

Nuove gerarchie

I calciatori al centro dell'articolo sono Victor Makengo e Destiny Udogie. Il primo sta crescendo giorno dopo giorno: ha forza fisica, qualità, quantità, corsa e strappi a centrocampo. Sia contro la Fiorentina che contro la Sampdoria è stato uno dei migliori in campo. Inoltre, il suo ''rivale' per il posto da titolare in mezzo al campo, ovvero Arslan, sta avendo diverse difficoltà. Soprattutto quando ci sono gare ravvicinate. Il tedesco è apparso sotto ritmo ed anche piuttosto nervoso. Già nella gara di Marassi, Gotti ha scelto di schierare dal primo minuto il giovane francese e la differenza si è vista. Ad oggi, possiamo dire che il classe '98 ha superato nelle gerarchie l'ex Fenerbahce. Ma passiamo ad Udogie.

Udogie

L'ex Verona, arrivato quest'anno ad Udine, ha subito dimostrato di avere qualità importanti sia in fase difensiva che in quella offensiva. Un piccolo infortunio ha rallentato il suo inserimento, ma da quando è tornato a pieno regime, Gotti non ha mai fatto a meno di lui. Addirittura, contro la Sampdoria, il tecnico bianconero ha fatto accomodare in panchina Molina pur di far giocare Udogie. Tuttavia, in vista dei prossimi impegni, l'argentino dovrebbe ritornare titolare. Udogie si giocherà il posto con Larsen.