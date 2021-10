Sampdoria-Udinese / Pereyra e Makengo: ”Punto importante”

Dopo l'incredibile pareggio di Marassi, i protagonisti bianconeri sono intervenuti in zona mista. Le loro parole

A Marassi, questo pomeriggio è andata in scena un match bellissimo, pieno di emozioni e ricco di gol. Sampdoria e Udinese si portano a casa un punto a testa. Per i bianconeri hanno segnato Pereyra, Beto e Forestieri. Dopo la sosta, i ragazzi di Gotti dovranno ripartire da questa prestazione. Ma prima di pensare al futuro, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

El tucu Pereyra è intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale. ''Oggi era una partita molto importante per noi, perchè volevamo fare punti dopo i tre ko consecutivi. Portiamo a casa un punto prezioso. E’ sempre bello fare gol, ma sono contento per il punto ottenuto . Oggi, la squadra ha dato tutto''.

Victor Makengo ha parlato ai microfoni di Udinese TV. ''Siamo un pò delusi perchè abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo anche rischiato di perderla, alla fine ci prendiamo un punto importante. Dobbiamo continuare così e migliorare partita dopo partita . L'importante per tutti i giocatori è giocare. Il mister è contento di me, ma devo miglirare ancora. Spero presto di segnare il mio primo gol. Devo mantenere questo atteggiamento''.

Il difensore brasiliano è intervenuto ai microfoni di Udinese TV. ''Devo ringraziare i compagni che mi stanno aiutando perchè senza di loro non avrei queste chances. Il mister e lo staff mi danno molta fiducia. Io sto lavorando molto per raggiungere alti livelli. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione su un campo difficile. La strada è quella giusta. Sono contento per Beto perchè è il suo primo gol con l'Udinese. Io ho provato a segnare, ma è stato bravo il loro portiere e dopo invece ho colpito il palo. Ma sono molto contento per Beto. Se lo merita. Volevamo vincere, ma comunque ci prendiamo un punto importante. Io sono molto migliorato a livello mentale. Sto facendo bene, ma non è ancora sufficiente. Devo tenere questo livello per tutta la stagione. Spero di aiutare la squadra''. Nel frattempo, ecco le pagelle della nostra www. Siete d'accordo con questi voti? <<<