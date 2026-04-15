Per il team bianconero di Udine sono ben cinque i calciatori che potrebbero alzare bandiera bianca. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime
Fondamentale cercare di fare la differenza sul campo da gioco per chiudere nel migliore dei modi la stagione e per farla c'è bisogno di tutti i migliori componenti della squadra bianconera di Udine. L'Udinese al momento ha ben cinque giocatori in diffida che potrebbero rischiare di restare a casa a partire dalla prossima partita. Proprio nelle ultime ore si è aggiunto l'ultimo in ordine cronologico, non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio la situazione che potrebbe portare a non pochi stravolgimenti.
La situazione diffidati
L'ultimo (in ordine cronologico) ad essere entrato a rischio squalifica per somma di ammonizioni è il difensore centrale Thomas Kristensen. Gli altri quattro sono tutti perni fondamentali per l'Udinese e calciatori che hanno sempre avuto un ruolo da protagonista nel corso di questa stagione. Il secondo è Jesper Karlstrom, cuore del centrocampo di mister Kosta Runjaic. In difesa arrivano le altre sorprese, visto che a rischio stop ci sono anche Kabasele, Kamara ed Ehizibue. Sarà fondamentale gestire anche questo aspetto in questo rush finale di stagione per centrare i cinquanta punti finali e un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Cambiando rapidamente discorso, ecco le parole di Inler sul suo futuro <<<
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