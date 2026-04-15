Fondamentale cercare di fare la differenza sul campo da gioco per chiudere nel migliore dei modi la stagione e per farla c'è bisogno di tutti i migliori componenti della squadra bianconera di Udine. L'Udinese al momento ha ben cinque giocatori in diffida che potrebbero rischiare di restare a casa a partire dalla prossima partita. Proprio nelle ultime ore si è aggiunto l'ultimo in ordine cronologico, non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio la situazione che potrebbe portare a non pochi stravolgimenti.

La situazione diffidati

Solet e Kristensen

L'ultimo (in ordine cronologico) ad essere entrato a rischio squalifica per somma di ammonizioni è il difensore centrale Thomas Kristensen. Gli altri quattro sono tutti perni fondamentali per l'Udinese e calciatori che hanno sempre avuto un ruolo da protagonista nel corso di questa stagione. Il secondo è Jesper Karlstrom, cuore del centrocampo di mister Kosta Runjaic. In difesa arrivano le altre sorprese, visto che a rischio stop ci sono anche Kabasele, Kamara ed Ehizibue. Sarà fondamentale gestire anche questo aspetto in questo rush finale di stagione per centrare i cinquanta punti finali e un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Cambiando rapidamente discorso, ecco le parole di Inler sul suo futuro <<<