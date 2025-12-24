News Udinese – I bianconeri tornano in campo, ma ci sono due assenze

I bianconeri sono pronti per tornare sul campo da gioco, ecco tutti i dettagli su un super dettagli e ci sono due possibili assenze

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di mister Kosta Runjaic ha bisogno di mettere a referto una buonissima prova e di conseguenza riuscire a conquistare punti in una sfida non semplice contro i biancocelesti di Roma. Nel frattempo ecco il punto direttamente dal campo.

Ci sono solo due assenze sul campo da gioco. La prima è quella che riguarda un calciatore interessante come Jordan Zemura, mentre la seconda un vero e proprio titolarissimo come Arthur Atta. I due stanno lavorando per tornare disponibili il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuovo caso in attacco? Il punto su Runjaic <<<