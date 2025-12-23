News Udinese – Runjaic e i motivi non detti: nuovo caso in attacco?

Il tecnico non è stato brillante nelle interviste post partita con la Fiorentina e adesso in tanti si chiedono cosa succede in casa Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 14:30)

Nel post partita a Sky Calcio Club, Kosta Runjaic ha dichiarato di aver sostituito Zaniolo per dei motivi che non ha voluto rivelare. Da queste posizioni sono ancora in corso accesi dibattiti che portano ombre sullo spogliatoio bianconero. Proprio ieri la società ha indetto il ritiro che inizierà per la sera di Natale. Così facendo è chiaro che qualcosa possa essere successo tra le "mura" del Bruseschi.

Fino a prima della gara di Firenze nessuno avrebbe mai sospettato nulla. I rapporti tra giocatori, allenatore e società sembravano essere sani. Allora quali sarebbero questi motivi che Runjaic non ha voluto rivelare sulla sostituzione (forse prematura) di Zaniolo? Nulla si può escludere, da un litigio ad un semplice risparmio di energie, ma a stonare è il ritiro natalizio.

L'Udinese sta andando molto bene in campionato con i soliti andamenti pertanto cadere (seppur subendo 5 goal) contro la Fiorentina essendo in 10 uomini dal settimo minuto, può essere normale. Andare in ritiro significa cercare di unire qualche legame che forse si è davvero incrinato, dal momento che la squadra ha risposto in modo positivo sia fisicamente che mentalmente come contro il Napoli. Le ultime di mercato:A.A.A. Cercasi portiere! I Pozzo hanno un nome <<<