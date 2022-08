News Udinese | I bianconeri tornano al lavoro dopo il giorno di riposo

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club friulano. Oggi i bianconeri hanno svolto due sessioni d'allenamento

Redazione

Manca sempre meno all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo diversi giorni di ritiro in Austria, a Lienz, i bianconeri hanno fatto ritorno ad Udine per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulla sessione d'allenamento precampionato odierna.

Ieri, domenica 31 Luglio, mister Sottil ha concesso un giorno libero ai suoi calciatori dopo due giorni assolutamente faticosi. Infatti, venerdì 29 la squadra bianconera è scesa in campo contro il Chelsea per l'ultima amichevole della stagione e il giorno successivo, sempre contro i Blues, si è tenuta una partita d'allenamento alle ore 11 presso la Dacia Arena. In entrambe le occasioni a trionfare sono stati i ragazzi di mister Thomas Tuchel. Venerdì il match è terminato sul punteggio di 1-3 in favore della formazione britannica. Sabato, invece, il punteggio finale è stato 0-2.

Allenamento odierno

Oggi, invece, la squadra è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo. Mister Sottil ha programmato una doppia seduta dall'allenamento per i suoi ragazzi presso il Centro Sportivo Dino Bruseschi di Udine. Sono allenamenti molto importanti per l'Udinese soprattutto in vista dei prossimi impegni ufficiali. Venerdì 5 Agosto i bianconeri scenderanno in campo contro la Feralpisalò per il primo turno di Coppa Italia. Tra meno di due settimane, invece, avrà inizio la Serie A 2022/23 e, come ben sappiamo, la formazione di mister Sottil sfiderà i Campioni d'Italia allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano nella sfida inaugurale del nuovo campionato. Ma non è tutto. Negli scorsi giorni la gestione Pozzo ha compiuto 36 anni di storia. Il presidente bianconero, Gianpaolo Pozzo ha rilasciato un'importante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole <<<