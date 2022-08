Notizie Udinese | Pozzo: ”Sono felice della squadra.” E su mister Sottil…

Il nuovo campionato è alle porte. Le squadre si stanno muovendo per accontentare i rispettivi allenatori. L'Udinese sta già lavorando per esaudire tutte le richieste avanzate dal nuovo tecnico Andrea Sottil.

Per centrare tutti gli ambiziosi obiettivi della società sarà necessario portare a termine diverse operazioni di mercato. I bianconeri stanno lavorando su vari fronti, sia in entrata che in uscita. A guidare la dirigenza dell'Udinese nelle numerosi trattative di mercato c'è, ovviamente, la famiglia Pozzo, proprietaria del club friulano.