Udinese – I bianconeri vogliono continuare a sorprendere: rassegna stampa

La squadra guidata da Andrea Sottil vuole sorprendere tutti in vista del prossimo anno. Al momento tutti i giocatori (tranne il convocato per i mondiali Enzo Ebosse) si stanno godendo due settimane di ferie meritate, ma poi si ricomincerà a fare sul serio. Serve una squadra aggressiva e che combatta su ogni pallone, proprio come nella prima parte di questa annata.

Farebbe male perdere quanto di buono messo in campo fino ad adesso. Un team che è stato in grado di mettere tutti in difficoltà dalle prime della nostra classifica, fino ai fanalini di coda ma che spesso ha raccolto meno del dovuto. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<