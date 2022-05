Notizie Udinese – Biasin elogia il team: “Ecco dove può arrivare…”

La squadra bianconera continua il suo percorso di crescita. Si vuole fare il possibile per ottenere il decimo posto finale

Il lavoro fatto dalla società bianconera nell'ultimo periodo è noto a tutti gli addetti ai lavori. La squadra in pochissimo tempo è riuscita ad uscire dalle posizioni buie di classifica e puntare veramente in alto. Ora il team viaggia con sulle ali dell'entusiasmo spiegate e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il prossimo ostacolo si prospetta molto interessante per poter analizzare il percorso di crescita del team friulano. Dall'altra parte ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi, una squadra denominata dai più come sorpresa di questa stagione, soprattutto per il calcio espresso dai suoi componenti. Intanto nelle ultime ore ha detto la sua sulla squadra dei Pozzo il giornalista Fabrizio Biasin. Ecco il parere sull'Udinese.