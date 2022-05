Notizie Udinese – Non può sbagliare / Arriva la chance del riscatto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Sono diverse le novità in vista del match

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita non semplice e che sicuramente non andrà sottovalutata. Dall'altra parte ci sarà il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi, stiamo parlando di una squadra in grado di fare la differenza e che ha sbalordito la maggior parte degli addetti ai lavori dall'inizio della stagione. Quella di settimana prossima può essere un'occasione più che interessante, perché in caso di vittoria la società potrebbe ambire fortemente alla parte sinistra della classifica. Proprio i neroverdi occupano la posizioni antecedente e i tre punti condurrebbero l'Udinese a un solo punto dall'obiettivo sperato. Come detto in precedenza la partita non sarà semplice e non sono concessi passi falsi, ma sarà difficile fare bene visto che il team dovrà fare a meno di diversi componenti titolari. Arriva la chance del riscatto per un argentino.

Ora o mai più

Sono diverse le assenze che hanno caratterizzato gli ultimi giorni di allenamento in casa bianconera. Hanno alzato bandiera bianca sia Isaac Success che Beto e di conseguenza l'attacco si trova in una vera e propria emergenza. L'unica possibilità per correre al riparo è quella di affidarsi ad una prima punta che quest'anno era partita benissimo, ma nell'ultimo periodo non è più riuscita a rendersi pericolosa. Ecco il suo profilo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è l'argentino Igancio "Nacho" Pussetto. Stiamo parlando di un talento che non si può discutere, ma nell'ultimo periodo non riesce più a trovare lo smalto dei tempi migliori (complice anche il poco spazio a disposizione). Ora ci si avvicina al prossimo incontro e questa sarà la sua chance per il riscatto. Una partita che non potrà sbagliare e in cui dovrà dar tutto pur di far bene.