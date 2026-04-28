Una grande prova da parte dell'Udinese su un campo decisamente complesso come lo stadio Olimpico di Roma, nonostante una Lazio che doveva fare a meno del suo solito pubblico. Il club bianconero ha offerto un primo tempo attento e risposto colpo su colpo al team che ha provato a ribaltare la sfida. Nel finale una vera e propria beffa con la rete di Daniel Maldini in posizione dubbia, ma comunque regolare. Il bicchiere alla fine dei novanta minuti è mezzo pieno o mezzo vuoto? La risposta non possiamo fare altro che andare a cercarla nel dettaglio.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Pedro e Ehizibue

Dal punto di vista della prestazione il bicchiere è indubbiamente mezzo pieno, visto che l'Udinese ha dato filo da torcere ed è arrivata a qualche secondo dal battere un team storicamente più forte. A tutto questo bisogna anche aggiungere l'assenza di un calciatore davvero importante come Keinan Davis. Dal punto di vista del risultato, però, il pareggio lascia davvero parecchio amaro in bocca. I cinquanta punti come traguardo si complicano e servirà essere perfetti nel corso delle ultime quattro partite che porteranno al termine questa stagione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo resta o va? La decisione del direttore <<<